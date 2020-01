Ein Facelifting für die Maggi-Badi

Es ist fast schon zu einem Brauch geworden: Kinder, die im Schwimmbad Grafstal nach losgelösten Plättli tauchen. An zahlreichen Stellen in den Wänden und im Boden haben sich diese gelöst. Die Schäden kommen jeweils ausserhalb der Badesaison zum Vorschein, wenn das Wasser im Bassin für die Reinigung abgelassen wird. Die Instandhaltung hat über die letzten Jahre immer wieder «erhebliche Kosten» verursacht, wie die Lindauer Sozialvorsteherin Esther Elmer (SP) in einem Beitrag im aktuellen «Lindauer» darlegt.