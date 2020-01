Auf Sparflamme dank Schneemangel

Das lange Warten auf den Schnee hält an. In der Stadt Zürich konnte man sich diese Woche wenigstens über Industrieschnee freuen. Dieser entsteht bei besonderen Wetterlagen, wenn die Feuchtigkeit aus Nebeldecken direkt an Partikeln in der Luft gefriert. Im Flachland fällt der Blick hingegen weiterhin auf grünbraune Wiesen.