Auf der nie endenden Suche nach Geld

In der obersten Etage des Industriegebäudes an der Ackerstrasse 45 in Uster taucht man in eine andere Welt ein: in die weltweite Jazzwelt. Wer über einen Jazzmusiker etwas wissen will, kann hier seinen Wissensdurst stillen Fragen. Da man sich im grossen Fundus schnell einmal verirren kann, stehen versierte Helfer bereit. Sie verfügen über Fachwissen und führen zum Gesuchten.

Tausende Schellack- und Vinylplatten