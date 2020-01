«Weitere Verzögerungen sind nicht geplant»

Die Arbeiten am Einkaufszentrum «Zänti» laufen auf Hochtouren. Seit vergangenem April renoviert die Gebäudebesitzerin, die Immobiliengesellschaft Epic Four Property Investment AG das Volketswiler Einkaufszentrum. Eigentlich hätte das Zänti aber bereits seit vergangenem Frühling in neuem Glanz erstrahlen sollen.