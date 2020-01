Baumer Kantonsrat sieht Männer benachteiligt

Die zahlenmässige, jahrhundertealte Vormachtstellung der Männer in der höheren Bildung endete in den 1990er Jahren. Heute sind es die Frauen, welche in den Gymnasien und Universitäten hierzulande in der Mehrzahl sind (siehe Box).

Männer seien benachteiligt

Diese Entwicklung gefällt nicht allen. Der Baumer Kantonsrat Paul von Euw (SVP) spricht in diesem Zusammenhang von einem «Geschlechternachteil» für junge Männer. Seiner Ansicht nach sind «die Ausbildungen und Lerninhalte an den Volksschulen sehr stark auf das weibliche Geschlecht ausgelegt».