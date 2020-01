Was passiert mit dem Neubau im Zentrum?

Das Grundstück an der Maurstrasse liegt an prominenter Lage mitten in der Kernzone von Fällanden. Beim Gebäude handelt es sich um ein wichtiges Haus, das das Ortsbild prägt, befindet es sich doch an der Hauptstrasse in Nähe des Dorfkreisels im Zentrum der Gemeinde. Seit längerer Zeit ist das Grundstück jedoch eine stillgelegte Baustelle.