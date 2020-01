Unbekannter schiesst geschützten Turmfalken ab

Der Turmfalke ist bekannt für seinen sogenannten «Rüttelflug», bei dem er an Ort in der Luft ausharrt, bevor er auf die Beute herunterstürzt. Diese schwebende Flugtaktik macht den Greifvogel für Scharfschützen zu einem leichten Opfer. In Hittnau schoss am vergangenen Wochenende jemand mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole auf einen Turmfalken – und traf.