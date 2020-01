Schlammschlacht in Rüti: Überparteiliches Komitee deckt Gemeinderat mit Vorwürfen ein

Es ist quasi der Schlussakt einer seit Monaten andauernden Diskussion: Der vom Rütner Gemeinderat geplante Wärmeverbund ARA kommt am 9. Februar die Urne. Im letzten Sommer von einer Mehrheit des Rütner Stimmvolks zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurückgewiesen, fand das Projekt im vergangenen Dezember an der Gemeindeversammlung zwar eine knappe Mehrheit. Doch ein Antrag auf Urnenabstimmung war ebenso erfolgreich.