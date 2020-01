Gemeinde Russikon will Land kaufen

Der Russiker Gemeinderat beabsichtigt, die Liegenschaft am Schulweg 1 in Russikon zu erwerben, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 630'000 Franken, das Grundstück wäre 680 Quadratmeter gross. Wie Gemeindepräsident Hans Aeschlimann (SVP) sagt, sei es «sehr wichtig für Russikon», dass die Gemeinde dieses Grundstück erwirbt - die Parzelle sei nämlich die letzte, wo das Schulareal erweitert werden könnte.

Ob dort die schon lange geplante Sporthalle gebaut wird, ist gemäss Aeschlimann noch unklar. «Das ist ein mögliches Szenario, aber nicht zwingend.» In erster Linie gehe es um die Sicherstellung dieser Parzelle. Ob dies zustande kommt, entscheiden die Russiker: Der Kauf der Liegenschaft wird der Gemeindeversammlung im Juni beantragt.