Baumer Wald soll in Korporation überführt werden

Die Idee steht in Bauma schon länger im Raum. Seit 2016 arbeitete der Gemeinderat gemeinsam mit den Waldbesitzern hinter den Kulissen an der Gründung einer Waldkorporation. Nun ist alles bereit. Am 3. Februar findet dafür extra eine Gemeindeversammlung statt.

Rund 20 der insgesamt 33 Hektaren Waldland, welche im Besitz der Gemeinde sind, sollen künftig an die Waldkorporation abgegeben werden. Dabei handelt es sich grösstenteils um reines Waldgebiet. Nicht eingebracht in die Korporation werden zum Beispiel Parzellen mit einer Wasserquelle.