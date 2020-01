Winter erfrischend anders

An kalten Wintertagen ist die Luft aussergewöhnlich klar. Gleichzeitig steht die Sonne tief und schickt ein warmes Licht über die Landschaft. Diese Jahreszeit eignet sich wie keine andere für Wanderungen mit der Fotokamera. Daniel Widler lädt seine Gäste zu spannenden Touren ein und zeigt ihnen, wie sie die schönsten Momente festhalten.

«Einfach geniessen» lautet das Motto auf den Sonnenterrassen der Berggasthäuser. Die Wanderwege im Tössbergland verführen zu einmaligen Ausflügen. Das Zürioberland ist die Bergregion mit der längsten Wandersaison der Schweiz.

Hüttenzauber

Ein Besuch bei den Zürioberländer Skibetrieben lohnt sich allemal: Beim Skilift Wildberg steppt der Bär jeden zweiten Freitag mit Grill, Bar und – wenn Frau Holle will – auch mit Nachtskifahren. Im Atzmännig sausen die Rodelschlitten auch ohne Schnee und im Anschluss lockt das urchige Flair in der Brustenegg-Hütte. Das Skibeizli Bäretswil und das Arosa-Stübli in Oberwangen verwöhnen geschlossene Gesellschaften mit Hingabe und Kreativität. Gemütliches Ambiente für fröhliche Stunden bietet das Skibeizli zum Alp-Traum.

Wenn dann der Schnee endlich fällt, sind die geöffneten Loipen, Schlittelwege und Skipisten auf www.zürioberland-tourismus.ch tagesaktuell ersichtlich. Das Zürioberland ist für jeden Winter gewappnet – ein Paradies direkt vor der Haustüre.