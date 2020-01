Wetzikon hat eine neue Stadtschreiberin

Der Stadtrat Wetzikon hat Martina Buri an seiner letzten Sitzung zur neuen Stadtschreiberin befördert. Die Stelle ist seit dem Austritt von Martin Bunjes Mitte Dezember letzten Jahres vakant. Er hatte den Job nach einem halben Jahr «aus persönlichen Gründen» wieder gekündigt.

Buri ist bereits seit Oktober 2017 bei der Stadt Wetzikon als stellvertretende Stadtschreiberin und Rechtskonsulentin tätig, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Funktion ist sie auch Mitglied der Geschäftsleitung.

Sofortiger Antritt

Die 33-Jährige verfügt laut Stadtrat über einen Bachelor of Science in Wirtschaftsrecht, einen Master of Law und hat diverse Weiterbildungen absolviert. Sie sei zudem in verschiedenen öffentlichen Verwaltungen, aber auch in der Privatwirtschaft tätig gewesen. Buri lebt in Greifensee.

Der Stadtrat zeigt sich erfreut, «in Martina Buri eine ausgewiesene und erfahrene Fachfrau für diese wichtige und verantwortungsvolle Position gefunden zu haben», wie er in der Mitteilung schreibt. Sie übernehme die Stelle, die sie aktuell interimistisch ausübt, per sofort. Die Stelle des stellvertretenden Stadtschreibers und Rechtskonsulent wird öffentlich ausgeschrieben.