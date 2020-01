Usters Preisträger werden geehrt

Heute Abend ab 18.30 Uhr werden im Stadthofsaal die Ustermer Stadtpreise in drei Kategorien übergeben. Der Sportpreis geht an den Schwimmer Antonio Djacovic, der an der Junioren-EM 2019 den dritten Platz belegte. Den Kunstpreis bekommt der Verein Akku Künstleratelier, der sich seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich für überregional beachtete visuelle Kunst einsetzt. Den Engagementpreis erhält der Verein Abenteuerspielplatz Holzwurm. Die Mitarbeitenden ermöglichen seit Jahren offene Kinder- und Jugendarbeit in Uster.