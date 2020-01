Illnau-Effretiker Turnhallen bleiben in Ferien öfters offen

Die neuen Nutzungszeiten für die Illnau-Effretiker Turnhallen werden definitiv eingeführt. Dies bestätigt die Stadt auf Anfrage. Ein Jahr lang testete sie, wie die angepassten Öffnungszeiten während der Schulferien bei Vereinen und Privatpersonen ankommt. Die Rückmeldungen sind positiv: «Es hat sich gezeigt, dass die Vereine das Angebot mehrheitlich nutzen», sagt Hochbauvorstand Marco Nuzzi (FDP). Anfang Woche hat die Stadt die Vereine über die neuen Nutzungszeiten informiert. Diese zeigen sich erfreut über den Entscheid.



«Gerade für unsere Erwachsenenteams, welche ohnehin nicht an die Schulferien gebunden sind, ist dies eine sehr positive Entwicklung», sagt etwa Andi Räz, Präsident der ZO Pumas. Dennoch gebe es nach wie vor Engpässe. Gerade Vereine mit längeren Wartelisten wünschen sich mehr Hallenkapazitäten.



Von anderen Gemeinden abhängig



Räz führt weiter aus: «Die ZO Pumas sind in den Gemeinden Hittnau, Pfäffikon, Fehraltorf, Russikon und Illnau-Effretikon heimisch. Leider sind nicht alle unsere Standortgemeinden betreffend Ausweitung der Nutzungszeiten für Sportvereine so positiv eingestellt wie Illnau-Effretikon.» Für die Anpassung sei man der Stadt dankbar.

«Da wäre noch mehr möglich.»

Maxim Morskoi, SP-Gemeinderat

«Wir hoffen, dass die anderen Standortgemeinden dem guten Beispiel folgen.»

So könne man momentan trotz den Anpassungen von Illnau-Effretikon nicht alle unihockeybegeisterten Mädchen und Knaben in die Trainings aufnehmen. «Dazu wären zusätzlich regelmässige Hallenkapazitäten auch in anderen Gemeinden nötig.»



«Nicht erstaunt» über Anpassung



Dass die Stadt eine Ausweitung der Trainingszeiten vorgenommen hat, begrüsst insbesondere SP-Gemeinderat Maxim Morskoi, der ein entsprechendes Begehren beim Grossen Gemeinderat deponiert hatte. Als Vorstandsmitglied beim Handball-Club Grün-Weiss ist er von den Kapazitätsproblemen direkt betroffen. «Ich bin deshalb nicht erstaunt, dass der Stadtrat die Zeiten nun angepasst hat.»



Nun bleiben die Sporthallen während den Schulferien länger offen: Je eine Woche in den Sport-, Frühlings- und Herbstferien sowie drei Wochen in den Sommerferien. Morskoi ist überzeugt: «Da wäre noch mehr möglich.» Dies insbesondere, weil die Hallen abwechselnd während einer bestimmten Woche geöffnet seien und damit nicht gänzlich zur Verfügung stehen würden.



«Es ist klar, dass eine gute Ausnützung das Ziel ist», so Morskoi. Dennoch wolle er das Thema weiterverfolgen. «Es ist nach wie vor das Bedürfnis da, dass die Hallen generell länger offen bleiben.» So gebe es Trainer, die ihre ersten Mannschaften lieber bis später am Abend trainieren lassen würden. Vorerst will der Stadtrat an der heute geltenden Regelung jedoch festhalten.