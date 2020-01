«​​​​​​Ich habe einen gesunden Respekt vor der Aufgabe»​​​​​​​

Martina Buri übernimmt die Stelle als Wetziker Stadtschreiberin, die sie aktuell interimistisch ausübt, per sofort. Sie ist bereits seit Oktober 2017 bei der Stadt Wetzikon als stellvertretende Stadtschreiberin und Rechtskonsulentin tätig. Die 33-Jährige verfügt laut Stadtrat über einen Bachelor of Science in Wirtschaftsrecht, einen Master of Law und hat diverse Weiterbildungen absolviert. Sie war zudem in verschiedenen öffentlichen Verwaltungen, aber auch in der Privatwirtschaft tätig. Buri lebt in Greifensee.