Ehrungen für besondere Leistungen

Am Donnerstagabend ging im Stadthofsaal in Uster während eines imposanten Festaktes die Verleihung der traditionellen Ustermer Stadtpreise über die Bühne. Das Publikum erschien zahlreich und die Stimmung war beschwingt, schliesslich wartete man gespannt auf die Verleihung der Preise. Der anschliessende Apéro war gut besucht. Und auch das Notbudget war Thema. Die Stadtpreise wurden in drei Kategorien verliehen. Der Schwimmer Antonio Djaccovic bekam eine der begehrten Auszeichnungen für seine Leistungen an der Junioren-EM 2019. Er erreichte dort den dritten Platz. Den Kunstpreis erhielt der Verein Akku Künstleratelier für seine mehr als 20-jährige, ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich visuellen Kunst einsetzt und damit überregionale Beachtung erfährt. Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Uster ist nicht mehr wegzudenken. Für diese wichtige Arbeit wurde Verein Abenteuerspielplatz Holzwurm mit dem Engagementpreis geehrt (ausführlicher Bericht folgt). (zo)