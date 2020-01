Diese exotischen Exponate gibts neu im Indianermuseum

Vincent Escriba wirkt etwas atemlos. Er schraubt gerade an einer Vitrine in seinem Indian Land Museum herum. Und man erblickt ihn erst, nachdem man ein nachgebildetes Höhlenloch zwischen zwei künstlichen Felswänden passiert hat.

Seit drei Monaten arbeite er praktisch Tag und Nacht hier, sagt er. Es ist das aufwendigste Projekt, das er in den letzten 20 Jahren in diesem Museum realisiert hat. Denn hinter dem Museum erstreckt sich ein grosser Raum, fast so gross wie das bisherige Museum.