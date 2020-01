Zwei Kandidatinnen wollen in die Russiker Schulpflege

Dass sich die 34-jährige Marica Cvetic für den freiwerdenden Platz in der Schulbehörde zur Wahl stellt, habe einen einfachen Grund: «Ich will mich nicht nur über Dinge beschweren. Ich will diese verstehen und in der Gemeinde etwas bewirken.» Auch sei es ihr wichtig, einen Beitrag zur Erhaltung des positiven Images der Schule Russikon beizutragen.

«Eltern haben keinen genauen Einblick mehr»

Ein konkretes Thema, das der Bankangestellten unter den Nägeln brennt und sie als Mitglied der Schulbehörde sofort angehen würde, gibt es nicht. «Ich müsste mich zuerst in die Unterlagen einarbeiten und mich über die aktuelle Lage der Schule und die Dringlichkeit der verschiedenen Projekte informieren.»

Ein Anliegen, das die zweifache Mutter aber grundsätzlich beschäftigt, ist die Vorbereitung der Schüler auf die Zukunft. «Meiner Meinung nach werden die Jugendlichen nicht genügend darauf vorbereitet, was nach der Sekundarschule folgt.» Das Ausmass der Verantwortung, das auf sie zukomme, werde ihnen noch nicht ausreichend aufgezeigt. «Das ist aber nicht nur in Russikon ein Thema», so Cvetic..

Es wäre ihr deshalb wichtig, die Kommunikation zwischen den Schülern, Lehrern und Eltern zu verbessern – gerade, wenn es um die berufliche Zukunft der Jugendlichen gehe. «Eltern haben ab einem gewissen Alter nicht mehr genauen Einblick in die Tätigkeiten ihrer Kinder, was sich auch auf deren Zukunft auswirken kann. Dort will ich ansetzen.»

Es wäre für sie kein Problem, das Amt, ihren 80-Prozent-Job sowie das Privatleben zu vereinbaren. «Mein Mann wie auch mein Arbeitgeber würden mich voll unterstützen, sollte ich gewählt werden.»