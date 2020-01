Uster hat einen neuen Stadtschreiber

In Uster geht es nach einem turbulenten Jahresende 2019 wieder aufwärts. Seit Montag hat Uster neben einem definitiven Steuerfuss auch wieder ein Budget. Und zwei Tage später konnte der Stadtrat eine weitere Pendenz von seiner Liste streichen: Die vakante Stelle des Stadtschreibers. Wie die Stadt am Mittwoch bekannt gab, wird Pascal Sidler neuer Stadtschreiber werden. Der 39-Jährige tritt die Nachfolge von Daniel Stein an, der per Ende 2019 zur Stadtpolizei Zürich wechselte

Winterthurer erfüllt das Profil