Trumps Weg führte durch Effretikon

Das Wichtigste in Kürze:

Donald Trump wird per Auto statt mit dem Heli zum Flughafen Zürich fahren

Grund ist zäher Nebel in bis zu 900 Metern Höhe

Die Route der Rückreise wurde nicht bekanntgegeben

Laut Polizei wird es nur zu kurzzeitigen Sperrungen kommen

Drei Wege führen von Davos zum Zürcher Flughafen. Über St. Gallen, am linken Zürichseeufer entlang oder dann durch das Zürcher Oberland. Gemäss FM1 hat sich Trumps Konvoi dazu entschieden, den Stau im Aatal auszulassen und die Strecke durch die Ostschweiz anzutreten. Diese Fahrt wird den Präsidenten zwar ungefähr 15 Minuten mehr kosten, immerhin ist laut Google Maps kein Stau in Sicht. Ein bisschen Oberland erlebt er dann doch noch: Auf der A1 fährt er an Kemptthal und Effretikon vorbei und über das Brüttiseller Kreuz nach Kloten.