Polizei auf Wernetshauser Wiese nach Trump-Schriftzug

Die Frage ist, ob Trump die Botschaft überhaupt sehen wird. Bereits bei seiner Anreise am Dienstagmorgen war es zu neblig. Die Chance, dass er etwas sehen konnte, war verschwindend gering. Auch heute, ein Tag danach, hüllt sich das Flachland in Nebel und versteckt so wohl auch die Nachricht aus Wernetshausen an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.