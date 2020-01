Pestizide im Trinkwasser ja, aber...

In der Pfäffiker und Fehraltorfer Bevölkerung herrscht eine grosse Unsicherheit bezüglich der Qualität ihres Trinkwassers. Denn vor einer Woche veröffentlichte das Konsumentenschutzmagazin K-Tipp eine Tabelle, in welcher der Pestizidgehalt im Leitungswasser 30 Deutschschweizer Gemeinden aufgeführt ist. Gewisse Gemeinden sind dabei rot eingefärbt – und die Signalfarbe rot bedeutet wie in den meisten Fällen nichts Gutes.