Parlament soll stärker mitreden können

Zu intransparent und zu exklusiv: Paul Rohner (SVP) stört sich an der Baupolitik der Stadt Illnau-Effretikon. Der Gemeinderat fordert den frühzeitigen Einbezug interessierter Parlamentarier bei grösseren städtischen Bauprojekten. Die Legislative habe zu wenig Einsicht, wenn es um die konkrete Planung gehe, so die Kritik. Er nennt die Zentrumsplanung in Illnau, der anstehende Neubau des Mehrzweckgebäudes in Effretikon oder den Ersatzneubau des Effretiker Kindergartens Rosswinkel.