«Make Trump small again» versinkt im Nebel

Doch der Nebel ist ein grosses Problem. Denn eigentlich sollte Trump in knapp einer Stunde mit seiner Helikopterflotte nach seinem Besuch am WEF in Davos über diese Wiese in Richtung Kloten fliegen. Doch angesichts der grauweissen Brühe dürfte er von den Grossbuchstaben herzlich wenig sehen.

«Höhere Gewalt», sagt Dobler wieder. Dieselben Worte nutzte er schon am Vortag, als Trump frühmorgens am Bachtel vorbei nach Davos flog – und der Schriftzug ebenfalls vom Nebel verdeckt war.

«Die Aktion und die Botschaft an sich standen für mich im Vordergrund.»

Hebi Dobler, Säger

Traurig sei er nicht, wenn der Präsident von der aufwendigen Aktion nichts mitbekommt, sagt Dobler. «Die Aktion und die Botschaft an sich standen für mich im Vordergrund.» Und durch den Medienrummel sei die Botschaft zumindest bei den Schweizern angekommen.

Dass es überhaupt zum Medienrummel kam, überrascht den Wernetshauser Säger. «Es geht wirklich grad ab wie die Post. Damit hätte ich nicht gerechnet.» Ein bisschen ‚gschmuuch‘ sei ihm schon dabei.

Polizei fand alles gut

Denn aufgrund der Medienberichte machte sich kurz zuvor auch die Polizei auf den Weg nach Wernetshausen. Ein Check sei das gewesen, sagt Doblers Frau. Die Polizistin habe dann aber gesagt, es herrsche ja freie Meinungsäusserung, zudem sei das die Wiese der Doblers – also alles gut. Die Polizei bestätigt den Überprüfungseinsatz auf Anfrage.