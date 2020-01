«Wir singen unsere Stücke und dänn höseled mer wider abe»

Ginge es nach dem Bundesrat, stünde das Jodeln bereits heute auf der Liste des immateriellen Unesco-Kulturerbes. Dass diese Schweizer Tradition in den nächsten Jahren diesen Platz erhalten wird, hofft auch René Zimmermann, Präsident des Jodelchörli am Pfäffikersee. Im Gegensatz zu anderen Vereinen, die mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen haben, steigt in Pfäffikon die Anzahl Mitsänger stetig weiter an.