Walder Kirchenglocken verstummen

Zwischen der letzten Januarwoche bis zu den Osterfeiertagen bleibt die reformierte Kirche in Wald still. An der Kirchgemeindeversammlung von Anfang Dezember bewilligten die Anwesenden den Kreditantrag zur Sanierung des Kirchengeläutes. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 69'000 Franken.