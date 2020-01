Stadt Illnau-Effretikon lanciert Co-Working

Auf das tägliche Pendeln verzichten und im Wohnort arbeiten: Was mit dem Arbeitsmodell Co-Working möglich wird, soll nun auch in Effretikon angeboten werden. Das Konzept, das bereits in Uster, Rüti und bald in Pfäffikon praktiziert wird, hält ab März in der Ex-Filiale der Clientis Bank Einzug. Dort sollen auf einer Fläche von 120 Quadratmetern, verteilt auf drei Räume, frei nutzbare Arbeitsplätze für Studenten und Berufsleute eingerichtet werden.