Bald hat es die «Sternen»-Wirtin geschafft

Auf dem Baugerüst arbeiten ein paar Holzhandwerker. Sie zimmern am Wetterschutzdach, das den Regen von den Fenstern abhält. Als würde der alte «Sternen» bloss restauriert, so scheint’s. Tatsächlich hat das Haus mit der Schindelfassade nichts vom Original an sich. Ausser sein hübsches Äusseres.