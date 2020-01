Wenn der Greifensee zum Jordan wird

Das Wasser ist ruhig. Ein paar Entchen lassen sich treiben. Heute müssen sie den See aber teilen und zwar mit einigen serbisch-orthodoxen Christen. Mit entschlossener Mine und ohne zu zögern trauen sich gestern Nachmittag rund 50 Gläubige in den fünf Grad kalten Greifensee. Ein unübliches Bild für Mitte Januar. «Das Wasser ist kalt, aber es geht schon», sagt einer der Teilnehmer in Badehose. Unter den vielen Männern befinden sich auch zwei Mädchen und eine Frau.