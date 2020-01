Pedalen und mahlen

Brüssel – Flughafen. Einige Jugendliche sitzen nebeneinander vor Holzgestellen und strampeln. Ich wundere mich: mitten in der grossen Halle ein Fitnesszentrum? Und darin Menschen in Reisekleidung? Auf den zweiten Blick realisierte ich, dass die sportlich Aussehenden mittels Treten ihre Mobiles aufladen und dabei kichern und plaudern. Klar, Velofahren erzeugt Energie, und in diesem Fall Strom.