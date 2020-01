Illnau-Effretiker Gemeinderat fordert mehr politischen Druck

Stefan Hafen macht sich Sorgen. Grund sind die möglichen Auswirkungen von Pestizidrückständen auf das Trinkwasser. Der Illnau-Effretiker Gemeinderat hat im Stadtparlament in Namen der SP-Fraktion einen Vorstoss eingereicht. Damit wollte Hafen in Erfahrung bringen, ob auch das Illnau-Effretiker Trinkwasser Rückstände von Nitrat, Herbiziden oder Pestiziden enthält und was die Stadt zu tun gedenkt, um Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft auf dieses Thema zu sensibilisieren.