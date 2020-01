Ein Büchlein gegen das Verschwinden

Sie mussten auf schmalen Trampelpfaden stotzige Hänge hinaufsteigen, sich an Felsflanken und Bächen vorbeizwingen und ihr Hab und Gut auf dem Rücken tragen, um nach Hause zu gelangen: die Menschen, die früher im oberen Beicher, im Niederhaustobel, in der Neuschür, in der Hübschegg oder in einer der vielen anderen Siedlungen wohnten. Ihre Bauernhäuser hatten sie sich nicht unten im Tösstal gebaut, sondern an abgelegenen, fast unzugänglichen Stellen hoch oben im Schnebelhorn- und im Tössstockgebiet.