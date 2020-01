Beifallsbekundungen im Keim erstickt

Die so genannte Mittefraktion wird wohl auch heute das Zünglein an der Waage spielen. Beatrice Caviezel (GLP) stellt in ihrem Votum klar, dass es in dieser Fraktion heute keinen Fraktionszwang geben wird. Manche «Mitte»-Politiker werden für die Steuererhöhung stimmen, andere dagegen. «Ihr könnt sicher sein, wir sind uns unserer speziellen Rolle sehr wohl bewusst», so Caviezel.