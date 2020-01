Nichte von Ustermer Film-Produzent verletzt

Bei einem Film-Dreh in Jona ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Jetzt hat sich herausgestellt, das der Ustermer Hollywood-Produzent Peter Organ für den Dreh verantwortlich ist. Das berichtet der «Blick». Der Unfall am Samstag sei während eines Drehs einer Action-Szene passiert. Ein Schauspieler habe in einer Bar in Jona die Schüsse abgesetzt, deren Projektile eine Statistin, eine Schauspielerin sowie eine weitere Person leicht bis mittelschwer verletzten. Eine der Verletzten ist die Nichte des Ustermer Filmproduzenten Peter Organ. Laut dem «Blick» wurde Organ als Verantwortlicher für den Dreh von der Kantonspolizei St. Gallen im Rahmen von Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang auf den Polizeiposten gebracht. Diesen konnte der 43-Jährige aber wieder verlassen. Organ versichert: «Wir haben die Waffen und die Munition von der Kantonspolizei bewilligen lassen. Der Waffenhändler erklärte uns, dass nur das Gehör ein Problem sei. Nicht das Mündungsfeuer.» Entsprechend bleibt bisher unklar, wie es zu dem Unfall kam. «Es tut uns so leid, was passiert ist», wird Organ weiter zitiert.