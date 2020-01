Auf den Spuren alter Kräuterrezepte

Andächtig sitzt Barbara Walliser am Esstisch in ihrer Wohnung in Uster. Neben sich stehen hat sie einen Teller mit unscheinbaren, matschfarbigen Kugeln, alle etwa eineinhalb Zentimeter gross. Peter Staub kommt gerade aus der Küche, beladen mit einer Kiste voll getrockneter Blütenblätter. Langsam schüttet er die farbige Pracht vor Walliser auf den Tisch. Vorsichtig nimmt sie eine Handvoll und drückt sie an eine der Kugeln. «Alles ist Handarbeit. Jede Kugel ist ein Unikat», erklärt sie.