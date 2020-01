«Weiterführung hätten wir nicht verantworten können»

Nur ein Jahr nach dem Umzug der Firma Egli Strassenbau von Wetzikon nach Russikon kam die Hiobsbotschaft: Die Firma meldet Insolvenz an. Alle 55 Mitarbeitenden sind per sofort freigestellt. Wie in einer Mitteilung von Egli Strassenbau steht, habe die «ruinöse Preissituation und eine nur noch acht bis neun Monate dauernde Bausaison» zum Aus der Firma geführt.