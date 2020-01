Eselkuscheln mit der Pferdeflüsterin

Leichtfüssig trabt ein dunkler Wallach hinter einer Maultierstute her. Es ist Araber-Berber-Mischling Wahdani der versucht, der jungen Binita in den Hinteren zu beissen. Sie ist «rössig» – brünstig. Geziert wehrt sie sich gegen die Neckerei. Unbeeindruckt von dem Spiel steht Eselin Tela mittendrinn und blickt so scheint’s ins Leere. Die drei bilden Priska Hirts Equiden-Team. Sie machen Pause nach einer kleinen Trainingslektion.