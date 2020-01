WEF sorgt für viel Flugbetrieb über Dübendorf

Die Dübendorfer müssen in den kommenden Tagen mehr Fluglärm ertragen. Wie die Schweizer Armee mitteilt, ist wegen des World Economic Forums (WEF) ab dem Militärflugplatz Dübendorf mit erhöhtem Flugbetrieb zu rechnen. Die fliegerischen Einsätze fänden in der Vorbereitungsphase und während der Durchführung des Forums, von Donnerstag, 16. Januar, bis Samstag, 25. Januar, auch ausserhalb der ordentlichen Flugbetriebszeiten sowie am Wochenende statt.

Während der gesamten Dauer des WEF werden auch Geschäftsreiseflugzeuge auf dem Flugplatz Dübendorf parkiert. Der Weitertransport von Gästen, welche am Forum in Davos teilnehmen, ist bewilligungspflichtig und erfolgt durch zivile Helikopter ab Dübendorf.

Keine Öffnung für Zivilluftfahrt

Diese Massnahme dient der Entlastung des Flughafens Zürich, schreibt die Armee weiter. Die zeitlich beschränkten, zusätzlichen Flugoperationen werden ausschliesslich zugunsten des WEF durchgeführt und bedeuten keine grundsätzliche Öffnung des Militärflugplatzes Dübendorf für die allgemeine Zivilaviatik.

Fragen betreffend dem Flugplatz Dübendorf werden unter der Telefonnummer 0800 002 440 beantwortet.