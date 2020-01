Dank Bubiker Bioberater: Aldi bringt «einzigartiges» Rindfleisch auf den Markt

Aldi Suisse unterstützt ein neues Weidemastprojekt. Initiiert hat es der Bubiker Bauer und Bioberater Eric Meili. Er ist beim Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) tätig, das zusammen mit mit dem Bio-Rindfleischsortiment «Aldi Bio Weide Rind» (ABWR) das Vorhaben während den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Das Projekt sorgt dafür, dass männliche Milchrassekälber auf dem Geburtsbetrieb aufwachsen dürfen. Meili drückt es folgendermassen aus: «Wir brauchen die Kälber, die niemand will.»

Aus ethischer und ökologischer Sicht sei es erstrebenswert, diesen Jungtieren aus der Milchproduktion ein artgerechtes Leben auf der Weide zu ermöglichen, heisst es in einer Mitteilung von Aldi Suisse. «Alle Jungtiere bleiben zwingend die erste Zeit – mindestens 150 Tage – auf dem Geburtsbetrieb.» Somit entfielen Transporte sowie das Umstallen von jungen Kälbern mitten im Immunitätsloch im Alter von rund vier Wochen, was den Antibiotikaeinsatz auf ein Minimum reduziere. «Dies ist in der Schweiz einzigartig.»

«Kühe sind keine Klimakiller.» Eric Meili, Biobauer aus Bubikon und Mitinitiator

Meili sagt, da die Kälber praktisch nur mit Gras gefüttert würden, sei die Fleischqualität super. «Voll Gras statt Vollgas. Wir produzieren quasi vegetarisches Fleisch», so der Bubiker.

Er wisse wovon er spreche, sagt Meili. Er produziere selbst Rindfleisch in Bubikon. «Meine Rinder brauchen lediglich 93 Liter Trinkwasser pro Kilogramm verkaufsfertiges Fleisch, nicht 15'000 Liter wie man in der Presse liest.» Sie seien zudem CO2-neutral. Die grosse Menge Gras, die die Rinder fressen, binde das CO2 und somit werde das Methan, das die Tiere ausstiessen, kompensiert. Meili: «Kühe sind keine Klimakiller, wenn man sie nur mit Gras füttert.»