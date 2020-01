Vom Maskenball direkt vor die TV-Kameras

An den Guggen-Schweizermeisterschaften waren die Glunggephoniker in der Vergangenheit regelmässig erfolgreich. Höhepunkt ist der Titelgewinn im Frühjahr 2018. Zusätzlich erhielt der musikalische Leiter, Thomas Partridge, die Auszeichnung «Master of Major» als bester musikalischer Leiter einer Guggenmusik. Durch den Schweizermeistertitel konnten die Glunggephoniker ihren Bekanntheitsgrad deutlich steigern.

Die Ausstrahlung des Lunchtalks erfolgt gleichentags auf Tele Top und auf dem Newsportal züriost.ch. Nach Aufzeichnung der Sendung (ca. 13.00 Uhr) stehen die Glunggephoniker für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Datum: Montag, 3. Februar 2020, Einlass ab 11.45 Uhr

Dauer: 12.15 – 12.45 Uhr

Ort: Hauptsitz der Zürcher Oberland Medien AG, Rapperswilerstrasse 1, 8620 Wetzikon

Es wird ein leichter Lunch inklusive Getränke offeriert.

Reservieren Sie jetzt Ihren Platz bis spätestens Freitag, 31. Januar 2020, via untenstehendem Formular. Sie erhalten eine Reservationsbestätigung per E-Mail zugesandt.