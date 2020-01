Vom Kongo via Marburg ins Tösstal

«Ja, ich bin bereit», bestätigte Pfarrer César Mawanzi am Sonntagmorgen mit fester Stimme seine Amtseinsetzung. Diese fand am Sonntagvormittag in der katholischen Kirche Turbenthal statt.

Im Vertrauen auf Gottes Beistand und mit der Hilfe aller Mitarbeiter, der freiwilligen Helferinnen und der ganzen Pfarrei St. Ulrich werde er das Amt gerne übernehmen, sagte Mawanzi.

Evangelium überreicht