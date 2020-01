Noch ein Bauprojekt für Dübendorf

Der Bauboom in Dübendorf schreitet unaufhaltsam voran. Der Jabee-Tower, der grösste Wohnturm der Schweiz, ist längst bezogen, das Grundgerüst des 85 Meter hohen Giessenturms errichtet, die Wohn- und Geschäfssiedlung Stettbach Mitte direkt neben dem gleichnamigen Bahnhof weit fortgeschritten, die Three Point-Hochhäuser in den Startlöchern.