 Adetswilerin übernimmt «Sennhütte»

Ausnahmsweise sind es einmal gute Nachrichten, die Thomas Maag, kantonaler Baudirektionssprecher, zum Berggasthaus Sennhütte auf der Strahlegg zu vermelden hat. Das kantonale Immobilienamt habe bereits Mitte Dezember neue Mieter für das Restaurant gefunden. «Wir sind sehr froh und haben ein gutes Gefühl», sagt er.

Dass sich dieses bewahrheitet, dürfte dem Kanton am Herzen liegen. Ist es doch unter der Führung der Vorgänger, Urs-Werner Merkli und Angela Schulz, auf der Alp zu unzähligen Streitigkeiten gekommen, von denen mehrere in Rechtsverfahren endeten – unter anderem auch mit dem Kanton, dem die Beiz gehört. Das Wirtepaar musste schliesslich per Ausweisungsverfahren aus der «Sennhütte» geklagt werden.

Neue Pächterin aus Adetswil

Nun übernimmt Sarah Tiefenbacher mit ihrem Ehemann Felipe das Restaurant. Sie ist derzeit noch mit den Vorbereitungen für die Eröffnung im April beschäftigt, dazu gehörte auch die Anschaffung einer neuen Telefonnummer. Die alte ist aufgrund eines Konflikts der Vorgänger nicht mehr in Betrieb. Seit Montagnachmittag hat die «Sennhütte» nun wieder eine funktionierende Leitung. «Auch wenn wir noch keine Gäste bedienen, freuen wir uns über jeden Anruf.»