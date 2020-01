Tod des Ober-Highlanders und Ende des Tobelzaubers

Person vo de Wuche:

Der Fehraltorfer Christoph Kessler ist tot. Er starb am 6. Januar im Alter von 60 Jahren an Krebs. Christoph Kessler war der Initiant der Highland Games Fehraltorf und führte das Restaurant beim Flugplatz Speck. Auch am Töfftreff Bikers Base in Pfäffikon wirkte er mit. Die Betroffenheit über seinen Tod ist riesig, sogar im Ausland.