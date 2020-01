Manor schasst offenbar zahlreiche Filialleiter

Was passiert da bei Manor? Für die Oberländer ist das Warenhaus, einst in Wetzikon beheimatet, seit 1998 in der Hinwiler Wässeri, ein kommerzieller Dreh- und Angelpunkt. Nun berichtet das Onlineportal Nau.ch, die Kette entlasse zahlreiche Filialleiter auf einen Schlag.

Ist das der Anfang des Endes? Und ist die Filiale in Hinwil davon betroffen? Auf Anfrage verweist der Mediensprecher lediglich auf eine Presseinformation um 16 Uhr. Auch andere Medien wie «Blick» und «20 Minuten» müssen sich mit dieser Auskunft vorderhand zufrieden geben. Der Züriost-Redaktion vorliegenden Informationen zufolge, soll in der Hinwiler Filiale aber schon seit einiger Zeit ein Anstellungsstopp herrschen.

«Blick» spricht von bis zu 50 Kadermitarbeitern, die auf der Strasse landen sollten und verweist auf «unkommentierte Informationen» zum «schweizweiten Abbau». Pikant: Derzeit betreibt das Imperium 61 Filialen. Von denen sollen offenbar künftig jeweils drei von einer Person geführt werden.Damit würden von den 61 Filialleitenden lediglich 20 einen Job behalten.

In der Region ist die Manor-Filiale plus das Restaurant Manora im Hinwil-Center der einzige Manor-Standort. Ein weiteres nahes Warenhaus der Kette gibt es in Rapperswil-Jona.