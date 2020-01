Manor schasst ein Dutzend Filialleiter

Was passiert da bei Manor? Für die Oberländer ist das Warenhaus, einst in Wetzikon beheimatet und seit 1998 in der Hinwiler Wässeri, ein kommerzieller Dreh- und Angelpunkt. Nun berichtet das Onlineportal Nau.ch, die Kette entlasse zahlreiche Filialleiter auf einen Schlag. Ist das der Anfang des Endes? Und ist die Filiale in Hinwil davon betroffen?

Über 50 Betroffene

Verschiedene Medien schrieben am Freitagmorgen zunächst von 40 oder gar 50 Filialleitern, die schweizweit auf der Strasse landen sollen. Manor gibt nun konkretere Auskunft. Betroffen seien ein Dutzend Warenhausdirektoren und rund 40 weitere Mitarbeitende. Insgesamt handelt es sich laut Mediensprecherin Sofia Conraths dabei um rund 40 Kaderstellen schweizweit. Künftig sollen die 60 Warenhäuser in 28 so genannten Verkaufseinheiten gebündelt werden. Diese betreut jeweils ein «Store Director».

Das Konzept sei übrigens schon seit zwei Jahren in der Umsetzung, in der Praxis habe es sich bewährt und werde deshalb nun flächendeckend ausgerollt, so Manor in einer Mitteilung. Es sei auch eine Anpassung «an die zukünftigen Anforderungen eines Omnichannel Warenhauses». Denn: Der Online-Verkauf, so prophezeit Manor, werde in den kommenden fünf Jahren stark zunehmen.

Hinwil: Direktion bleibt - aber in neuem Verbund

Was die Änderung konkret für den Standort Hinwil bedeutet, ist noch nicht ganz sicher, so Conraths. Zu einzelnen Stellen in bestimmten Warenhäusern könne man sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äussern. Conraths sagt allerdings, die Direktion des Standorts Hinwil sei nicht vom Stellenabbau betroffen. Möglicherweise trifft es aber anderes Kaderpersonal.

Klar ist auch, dass das Haus Hinwil - es besteht aus der Manor-Filiale sowie aus dem Restaurant Manora, die beide im Hinwil-Center liege - künftig im Verbund mit Wattwil geleitet wird. «Für eine effizientere Organisation unseres Filialnetzes», kommentiert Conraths.

Eine Filiale schliesst

Das sind allerdings noch nicht sämtliche Änderungen, die Manor ins Haus stehen. Die Warenhauskette verkündet in der Mitteilung auch gleich, dass sie ihre Filiale in Bachenbülach ganz schliessen will. Die Besucherfrequenz im Industriegebiet von Bülach sei unzureichend, um den Standort langfristig wirtschaftlich betreiben zu können.

Betroffen von diesem Entscheid sind 27 Mitarbeitende. Manor setze alles daran, dass diese innerhalb der Gruppe oder auf dem regionalen Arbeitsmarkt eine Weiterbeschäftigung finden könnten. Ein Sozialplan werde erarbeitet. Zudem will Manor die Supermärkte in Delément und Liestal abstossen. Eine Nachfolgelösung werde derzeit gesucht. Umgekehrt will die Kette aber auch neue Verkaufsstandorte in der Gastronomie und der Convenience eröffnen, teilt sie mit.

In der Region ist die Manor-Filiale plus das Restaurant Manora im Hinwil-Center der einzige Standort der Manor Gruppe. Ein weiteres nahes Warenhaus der Kette gibt es in Rapperswil-Jona.