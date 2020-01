Lädelisterben in Rämismühle

Der Dorfladen in Rämismühle sorgte in der Vergangenheit für Aufregung. Selbst das Schweizer Fernsehen stattete Yemane und Abeba Ghebremichael, die seit 2016 gemeinsam den Tante-Emma-Laden führten, einen Besuch ab. In der Sendung ging es um die Ghebremichaels als Beispiel für die gelungene Integration von Flüchtlingen. Das Paar kommt ursprünglich aus Eritrea.