Kyburger wollen keine ortsfremden Kirchenpfleger

Auswärts wohnen und trotzdem in der Kirchenpflege amten? Was hierzulande in den meisten Kirchgemeinden unüblich ist, gilt in der reformierten Kirche von Fällanden seit Beginn des Jahres. Die neue Regelung ist auf die teilrevidierte Kirchenordnung zurückzuführen, die im Januar 2019 in Kraft trat. Noch bis Ende 2021 haben die reformierten Kirchgemeinden die Möglichkeit, ihre Kirchgemeindeordnung an die übergeordnete Kirchordnung anzugleichen.

Auch die Kyburger Kirchenpflege diskutierte die Option, ihre Kirchenpflege für Personen zu öffnen, deren Wohnsitz nicht Kyburg ist. Nicht zuletzt um weitere Engpässe zu vermeiden, hätte eine Änderung der Kirchgemeindeordnung helfen können. Doch an der Kirchgemeindeversammlung vom Mittwochabend wollten die 24 anwesenden Mitglieder nichts davon wissen. Mit 15 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte die Versammlung die Änderung der Kirchgemeindeordnung ab.

Erst Fusion abwarten

Kirchenpflegepräsidentin Dunja Roshard sieht den negativen Entscheid als eine verpasste Chance. Ein positiver Entscheid hätte eine längerfristig stabile Kirchenpflege in Vollbestand sichern können. Sie kann die Beweggründe ihrer Kirchgemeinde aber nachvollziehen: «Einige Mitglieder wollen erst die weiteren Entwicklungen zur Fusion mit Illnau-Effretikon abwarten. Das ist ein berechtigtes Anliegen.» Derzeit laufen die Verhandlungen. Roshard schätzt, dass Anfang 2021 die Fusionspläne an die Urne kommen.

Bis dahin bleibe ungewiss, wie allfällige Vakanzen innerhalb der Behörde besetzt werden können. «Die Erfahrung zeigt, dass es nicht einfach wird, in Kyburg Freiwillige für das Amt zu finden», so Roshard. So amtete die Kirchenpflege zuletzt 2018 fast ein Jahr lang nur mit vier statt der fünf vorgeschriebenen Mitglieder. Ob sich derzeit eine weitere Vakanz abzeichne, wollte Roshard indes nicht kommentieren.

Weitere Traktanden der Kirchgemeindeversammlung betrafen die Genehmigung der neuen Vergütungsordnung. Diese wurde mit 13 zu 7 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. Die Genehmigung des Voranschlages 2020 und Festsetzung des Steuerfusses wurde einstimmig angenommen.