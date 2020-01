Trump kommt definitiv ans WEF

Soeben hat eine Medienverantwortliche des Weissen Hauses bestätigt, dass der US-Präsident am diesjährigen World Economic Forum (WEF) teilnehmen wird. Gemäss der Pressesprecherin Stephanie Grisham wird er zusammen mit seiner Tochter Ivanka Trump und seinem Schwiegersohn Jared Kushner am 21. und 22. Januar in Davos gastieren.

Es ist zu erwarten, dass der Präsident wie im Jahr 2018 von einer temporär auf dem Flugplatz Dübendorf stationierten Helikopter-Eskorte am Flughafen Zürich abgeholt wird. Damals bestand der Konvoi aus zwei Superpuma-Helikoptern der Schweizer Armee, zwei Blackhawk-Helikoptern der US-Armee und zwei identischen Präsidenten-Hubschraubern.

Züriost wird während dem WEF laufend von den Bewegungen am Flugplatz Dübendorf berichten.