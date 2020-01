Stiftungen aus Pfäffikon und Rüti profitieren von Dreikönigskuchen-Spenden

Rund um den Dreikönigstag führte die Migros Region Ostschweiz zusammen mit ihren Hausbäckereien eine Sonderaktion durch. Diese backten einzelne Kuchenstücke, die Kunden an einem speziellen Stand zu wenigstens einem Franken kaufen konnten.

Der gesamte Erlös der Aktion – insgesamt 40'000 Franken – wurde von der Migros aufgerundet und soll verschiedenen soziale Institution aus der Region zu gute kommen – darunter sind auch zwei aus der Region.

Viele Kuchenstücke verkauft

In der Hausbäckerei der Migros Pfäffikon konnte das Team von Bäckereileiter Jan Steiger insgesamt 450 Kuchenstücke verkaufen. Die gesammelten Einnahmen wurden von der Migros auf den Betrag von 1000 Franken aufgerundet und an die Stiftung zur Palme gespendet.



Im Migros Restaurant der Migros Rüti konnte das Team von Peter Nauer insgesamt 312 Kuchenstücke verkaufen. Die gesammelten Einnahmen wurden von der Migros auf den Betrag von 800 Franken aufgerundet und an die Stiftung Netzwerk übergeben.